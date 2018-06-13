Геленджик, Краснодарский край, 13 июня, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Самолет со шведской футбольной сборной приземлился в Геленджике. Сообщение об этом опубликовано в официальном «твиттере» мирового первенства.

ulrich_berkner Шведские болельщики

Тренировочной базой для команды Швеции на период проведения турнира станет стадион «Спартак». В групповом этапе ЧМ-2018 шведам 18 июня предстоит встреча с Южной Кореей, 23 июня — игра с Германией и 27 июня — с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Геленджик прибыла футбольная сборная Исландии. Команду разместили в курортном комплексе «Надежда», тренироваться исландцы будут на местном стадионе «Олимп».

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