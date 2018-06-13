Москва, 13 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы открыть ЧМ-2018 поединком с российскими футболистами. Сообщение об этом опубликовано в Twitter саудовской команды.

Petey21 Футбольный мяч

Футболисты из Саудовской Аравии находятся в России с 9 июня. Команда размещена в Санкт-Петербурге, где 10 июня состоялась её открытая тренировка.

14 июня саудовская сборная встретится с российской командой в «Лужниках». Главным судьей матча выступит аргентинец Нестор Питана. В группе А футболистам из Саудовской Аравии предстоит матч с Уругваем 20 июня в Ростове-на-Дону и поединок с командой Египта 25 июня в Волгограде.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового футбольного первенства пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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