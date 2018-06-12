Пхеньян, 13 июня, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Сингапуре договорились обменяться официальными визитами. Об этом 13 июня сообщает северокорейское агентство ЦТАК. Председатель госсовета КНДР пригласил президента США посетить Пхеньян в удобное время. Дональд Трамп также пригласил Ким Чен Ына нанести визит в США.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Руководители обеих стран выразили уверенность, что такие приглашения пойдут на пользу двусторонним отношениям Вашингтона и Пхеньяна, и приняли их с удовольствием, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась на сингапурском острове Сентоса 12 июня. По итогам переговоров Трамп заявил, что отношения между США и Северной Кореей находятся в совершенно «иной ситуации».

Читайте также: Стали известны детали договорённостей между Трампом и Ким Чен Ыном