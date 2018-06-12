Волгоград, 13 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Установлены личности всех 11 погибших при столкновении катамарана с баржей на Волге. Об этом сообщает источник, осведомленный о ходе процедуры.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

Жертвами крушения частного катамарана стали четверо мужчин и семь женщин, в числе которых — семнадцатилетняя девушка. Двое погибших — сотрудники ГИБДД. Один из них погиб вместе с женой и дочерью, второй — вместе с женой.

Три пассажира катамарана остаются в больнице, их состояние стабильное. Помощь пострадавшим также оказывают психологи, сообщил источник агентству «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июня в Волгограде на реке Волге столкнулись баржа и частный катамаран, на борту которого находились 16 человек. Пятерым пассажирам катамарана удалось спастись, 11 человек погибли.

Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем гибель людей. Празднование Дня России в Волгоградской области было отменено в связи с трагедией.

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