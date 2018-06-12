Грозный, 13 июня, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Юмористу Семёну Слепакову стоит извиниться перед российской футбольной сборной и главой Чечни Рамзаном Кадыровым за скетч о предстоящем чемпионате мира. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Westpress Kaliningrad archive Семён Слепаков

Умаров раскритиковал записанную Слепаковым композицию за не слишком литературный язык, низкопробный юмор, использование имени чеченского лидера и «измывательство» над футболистами в преддверии матчей мундиаля. Известным шоуменам пора прекратить эксплуатировать имя Рамзана Кадырова, отметил он.

«Семёну Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже», — сказал Умаров.

Читайте также: ЧМ-2018 посмотрит пол-России

В скетче, посвященном участию России в чемпионате мира по футболу, Слепаков называет спорстменов «балбесами» и предлагает Рамзану Кадырову стать наставником национальной сборной. Далее в песне говорится, что под его руководством сборная РФ уступила победу футболистам из Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что главная задача для спортсменов на ЧМ-2018 — выйти из группы. Мачт открытия турнира, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией, пройдет в Москве 14 июня.