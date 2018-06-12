Эскишехир, Турция, 13 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Азербайджан рассчитывает 30 июня начать экспорт природного газа в Турцию по газопроводу TANAP. Об этом заявил генеральный директор Трансанатолийского газопровода Салтук Дюзйол, сообщает азербайджанский портал Report.

President.az Церемония открытия газопровода TANAP

«Мы готовы поставлять газ Турции по TANAP», — сказал Дюзйол, назвав проект экономически и политически выгодным для Анкары и Баку.

По его словам, строительство участка TANAP до Европы (Фаза-1) завершено на 84%. Реализация проекта с привлечением самых современных технологий позволит превратить Турцию в энергетический коридор, заключил Дюзйол.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в турецком Эскишехире был торжественно сдан в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP) — часть Южного газового коридора. На церемонии присутствовали главы Турции, Азербайджана и Украины Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Петр Порошенко, а также глава болгарского правительства Бойко Борисов и генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли.

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