Анталья, Турция, 13 июня, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний российский турист, найденный без сознания в бассейне турецкого отеля, переведен в обычную палату из реанимации. Об этом сообщает челябинский «31 канал».

В больничной палате

Юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он пришел в себя, но ничего не помнит о произошедшем в отеле, рассказала его мать.

Врачи, по словам женщины, дают позитивный прогноз, однако подростку по возвращении в Россию потребуется реабилитация и дополнительные обследования. Все расходы на лечение мальчика пока покрывает страховка.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек приехал отдыхать в Турцию из Челябинска вместе с бабушкой и дедушкой. Он отпросился у родственников погулять со сверстниками, позже его нашли в бассейне в бессознательном состоянии. Врачи ввели юношу в состояние медикаментозной комы.