Тель-Авив, Израиль, 13 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания по делу о коррупции при закупке субмарин в Германии, известном как «дело 3000». Соответствующее сообщение распространено пресс-службой израильской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

В полиции подтвердили, что допрос главы правительства продолжался несколько часов. Расследованием занимается специальный отдел «Лахав-433» под надзором и с одобрения государственного прокурора.

Иные подробности еще незавершенного расследования не приводятся. Как отмечают израильские СМИ, Нетаньяху не является фигурантом дела.

«Дело 3000» было открыто в Израиле в конце февраля 2017 года. Решение о приобретении у немецкой стороны трех подводных лодок правительство утвердило в 2016 году. В рамках дела были задержаны семь человек, в том числе бывший личный юрист премьер-министра Давид Шимрон и экс-командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром.

12 июня газета Haaretz сообщила о допросе Нетаньяху по «делу 4000», которое касается освещения деятельности премьер-министра в СМИ. По версии следствия, телекоммуникационная компания Bezeq получала преференции в обмен на положительное освещение работы правительства на информационном портале Walla.

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