Новосибирск, 13 июня, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при падении автомобиля в реку в районе села Криводановка в Новосибирской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Kenneth Allen Автомобиль в реке

Водитель автомобиля «Хонда-Аккорд» не справился с управлением: иномарка пробила ограждение моста и рухнула в воду. В машине находилась семейная пара и их полуторагодовалый ребенок, а также мужчина-пассажир, все они погибли.

Как уточняют в соцсетях очевидцы трагедии, за рулем находилась девушка. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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