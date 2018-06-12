Ереван, 13 июня, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня России 12 июня посетил посольство России в Армении. Глава правительства поздравил с праздником посла России в Армении Сергея Копыркина, сотрудников дипмиссии и в их лице дружественный народ России, пожелав мира и процветания.

primeminister.am Никол Пашинян (слева) и посол России в Армении Сергей Копыркин

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе премьер-министра Армении, Никол Пашинян также отправил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

Пашинян в частности выразил уверенность, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также совместное продвижение взаимовыгодных проектов в экономике и культурно-гуманитарной сферах полноценно соответствуют фундаментальным интересам братских народов Армении и России.

«Уверен, что недавняя встреча в Сочи в рамках саммита ЕАЭС стала еще одним шагом на пути укрепления армяно-российских союзнических отношений во благо наших народов и государств, во имя стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня премьер-министр Армении совершит визит в Москву, где примет участие в церемонии открытия чемпионат мира по футболу. Запланирована также встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.