Анкара, 12 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. В Эскишехире в закрытом для прессы режиме прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

«Переговоры Эрдогана и Порошенко прошли в закрытом для прессы режиме и продолжалась полчаса», — передает вещатель.

Отмечается, что ранее политики приняли участие в церемонии ввода в строй Трансанатолийского газопровода (TANAP).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пропускная способность газопровода TANAP составит в ближайшие годы 16 млрд кубометров голубого топлива в год, в перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год.

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