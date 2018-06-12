Тегеран, 12 июня, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани предупредил мировые державы, что Исламская республика будет вынуждена выйти из ядерной сделки, если перестанет получать от нее преференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Если Иран не перестанет получать преференции от ядерной сделки, то не будет никакого смысла ему в ней оставаться», — заявил Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году. Данный факт означает, что Вашингтон вновь вводит санкции против Исламской республики, которой теперь нет смысла придерживаться своей части соглашения.