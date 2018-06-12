Тегеран, 12 июня, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что Исламская республика довольна позицией ЕС, особенно Франции, в вопросе о сохранения ядерной сделки, сообщает 13 июня Reuters.

President.ir Президент Ирана Хасан Рухани

Данное высказывание было сделано во время телефонного разговора с главой Елисейского дворца. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что его позиция в этом вопросе останется неизменной.

Напомним, ядерное соглашение между странами СБ ООН и Германией, с одной стороны, и Ираном, с другой, было подписано в 2015 году. В результате договора, Тегеран замораживал свою ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.