Порошенко: Украина сможет получать газ из газопровода TANAP
Киев, 12 июня, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Украина надеется получать голубое топливо из Азербайджана через Румынию и Болгарию. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.
Tanap.com
Строительство газопровода TANAP
«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода через Болгарию и Румынию», — написал глава государства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня президенты Турции, Азербайджана и Украины приняли участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Читайте также: Порошенко о «Северном потоке — 2»: «Геополитический проект чистой воды»
А также: Эрдоган, Алиев и Порошенко открыли газопровод TANAP в обход России