Киев, 12 июня, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Украина надеется получать голубое топливо из Азербайджана через Румынию и Болгарию. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

Tanap.com Строительство газопровода TANAP

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода через Болгарию и Румынию», — написал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня президенты Турции, Азербайджана и Украины приняли участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).

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