* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 12 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

11 июня раздалось два мощных взрыва в районе города Аль-Кутайфа. По имеющейся информации, эти взрывы произошли на складах 3-й танковой дивизии САА. Возможная причина — проблемы с электричеством. Склады находятся примерно в 30 километрах от Аль-Кутайфы. Там были размещены снаряды для САУ «Акация» и других артиллерийских систем.

Провинция Идлиб

Очередное нарушение Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, произошло в провинции Идлиб. Протурецкие боевики подвергли обстрелу ракетами и артиллерией города Аль-Фуах и Кафрия.

В ответ на эти действия ВКС РФ нанесли мощные удары по штабам, базам и другим объектам боевиков в населенных пунктах Бинниш, Барума и Савагия. Именно из этих мест велся огонь по городам Аль-Фуах и Кафрия.

Провинция Сувейда

Успешно идет наступление Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Сувейда. Под контроль правительства перешло несколько населенных пунктов и ряд стратегических районов.

Сирийские военные уверенно продвигаются по трем направлениям: от высоты Асфар в направлении Хирбат Амбахи вышли к району Сух Маджиди; от Каср-Сакия в направлении Хирбет-эль-Амбачи продвинулись на 7 километров; от плотины Аль-Зулуф в направлении Тулул-Аль-Сафа продвинулись на 10 километров.

Провинция Хомс

11 июня утром большая группа боевиков пыталась прорваться из района Эт-Танф в направлении Пальмиры. Сосредоточение исламистов перед атакой было обнаружено.

При атаке боевики подверглись плотному огню из стрелкового оружия. Разгром бандгруппы завершили вертолеты огневой поддержки ВКС РФ. Пять боевиков убито, уничтожен пикап с крупнокалиберным пулеметом и мотоцикл.

По мнению местных источников, за активностью боевиков в этом районе стоят американские военные с базы в Эт-Танфе.

Провинция Хасака

На юге провинции Хасака продолжается наступление Сирийских демократических сил при поддержке американской авиации.

В результате удара американских ВВС по местной школе погибли 18 человек, все гражданские лица. Местные жители достаточно часто гибнут от американских бомб и ракет, причина заключается в том, что американские военные невысоко ценят жизни сирийских граждан.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Сувайдан Джазира на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор «спящая ячейка» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) провела успешную операцию против Сирийских демократических сил.

Женщина-террористка заманила к себе домой шестерых бойцов курдских формирований. В доме была засада. Террористы убили и обезглавили всех шестерых. В ходе последующей атаки на это здание СДС потеряли еще двух бойцов. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) скрылись.

Как оказалось, это уже не первый случай применения подобной тактики террористами. Командование Сирийских демократических сил было вынуждено издать отдельное распоряжение по данному вопросу.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ