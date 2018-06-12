Москва, 12 июня, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Юным журналистам рассказали, как не бояться публики, как справляться с экстренными ситуациями и как сделать так, чтобы твой голос не дрожал во время прямого эфира. Произошло это в рамках мастер-класса, проведённого 12 июня спортивным комментатором и репортёром Денисом Казанским. Мероприятие состоялось на третий день Международного лагеря дружбы в рамках Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Gazprom.ru Юный журналист делает репортаж с мероприятий программы «Футбол для дружбы» в Берлине

«Мастер-класс произвёл большое впечатление на юных участников программы, ребятам не терпелось задать вопрос профессионалу, — рассказали ИА REGNUM организаторы программы. — Дети спрашивали, был ли у журналиста страх перед первым прямым эфиром, случались ли экстренные ситуации и как он с ними справлялся. Многие Юные журналисты хотели получить совет от Казанского — как избавиться от волнения и дрожащего голоса во время эфира. Спрашивали, как избежать ошибок в работе».

Кроме того, юные послы программы «Футбол для дружбы» встречали гостей — эко-отряд Российского движения школьников (РДШ) вместе с их руководителем Анной Макаровой. Ребята из РДШ поделились своей историей об участии в экспедиции по сохранению снежных барсов. Юные журналисты спросили, смогут ли они принять участие в такой экспедиции. Представители РДШ отметили, что сделать проект международным — одна из целей его развития.

Ещё одним спикером Международного детского пресс-центра программы «Футбол для дружбы» стал Виней Салдана, директор Группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии ЮНЭЙДС.

Завершающим мероприятием лагеря стала лекция представителя Центра Красной Панды из Непала, который рассказал детям, как редких животных спасают от исчезновения.

Напомним, что в Москве стартовал шестой сезон программы «Футбол для дружбы», которая в 2018 году объединила более 211 стран и регионов мира. По словам организаторов — ПАО «Газпром», — для участия в глобальном проекте в столицу РФ приехали 1500 детей и взрослых.