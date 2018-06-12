Абу-Даби, 12 июня, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что срок ультиматума, выдвинутого в отношении хуситов, пребывающих в городе Ходейда, истек, сообщает 13 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Ранее, при посредничестве ООН, хуситам, контролирующим большую часть Йемена, было предложено покинуть Ходейду в течение 48 часов. Однако они этого не сделали, поэтому арабская коалиция, вторгшаяся в страну, будет готовиться к продолжению боевых действий на данном участке фронта.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.