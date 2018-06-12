Захваченные в Париже заложники освобождены
Париж, 12 июня, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего заложников. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб на своей странице в соцсети Twitter.
Brian Jeffery Beggerly
Страх над городом
«Мужчина был задержан, — написал министр. — Заложники находятся в безопасности».
Имя злоумышленника пока не называется.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в 10 округе Парижа неизвестный мужчина взял в заложники трех человек.
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