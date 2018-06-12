Париж, 12 июня, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего заложников. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб на своей странице в соцсети Twitter.

Brian Jeffery Beggerly Страх над городом

«Мужчина был задержан, — написал министр. — Заложники находятся в безопасности».

Имя злоумышленника пока не называется.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в 10 округе Парижа неизвестный мужчина взял в заложники трех человек.

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