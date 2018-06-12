Тамбов, 12 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 12 июня, в мероприятиях в честь Дня России приняли участие более 200 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Свыше 15 тысяч тамбовчан спели хором гимн России.

Tambov.gov.ru Тысяч тамбовчан

Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах Тамбовщины. Главному государственному празднику были посвящены концерты, выставки, спортивные состязания и различные фестивали. В общей сложности в них приняли участие более 200 тысяч человек.

Наиболее массовые гуляния проходят в Тамбове, который 12 июня отмечает и День города. Их участниками стали 93 тыс. человек. В областном центре праздник начался с торжественного подъема государственного флага России и чествования почетных жителей города. Обширная развлекательная программа была организована на Набережной Тамбова. Здесь развернул работу мобильной студии телеканал «Новый век», где любой желающий смог попробовать свои силы в роли телеведущего.

Впервые в праздничную программу в этом году был включен фестиваль военной реконструкции, в ходе которого воссоздали наступление советских войск на Берлин во время Великой Отечественной войны. В сцене боев задействовали технику и оружие того времени.

Губернатор Александр Никитин принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов. Главный документ гражданина России из рук главы региона получили 24 юных жителя области. В их числе — победители международных и российских научных олимпиад, спортивных соревнований, волонтеры, проявившие себя в различных социально значимых проектах.

В середине дня центральная часть Тамбова стала пешеходной. На площади Ленина развернули детский городок, где для ребят установили батуты и аттракционы. На соседних улицах для юных тамбовчан работали интерактивные площадки. На фестивале «Добрый город» все желающие познакомились с работой некоммерческих организаций. Для молодежи были организованы специальные мероприятия. Свою работу представили подростковые клубы, молодежные организации, спортивные школы. Сотрудники библиотек и музеев организовали площадку «Читающий город». Здесь посетителям представили выставки, конкурсы, костюмированные представления. Желающие могли почитать стихи у «свободного микрофона», а также познакомиться с туристическим потенциалом региона. Тамбовчан порадовали выставки ретро автомобилей и военной техники, вернисаж тамбовских художников и скульпторов. Вечером на площади Музыки стартовала концертная программа с участием тамбовских творческих коллективов.

В завершение дня Александр Никитин, который принял активное участие во всех праздничных мероприятиях в Тамбове, поздравил всех жителей и гостей города с Днём России и Днём города, также зачитал поздравление президента страны Владимира Путина. От себя глава региона пожелал всем здоровья и благополучия.

«Мы одна дружная, сплочённая команда», — подчеркнул губернатор.

Выступление губернатора завершилось гимном России, который хором подхватила вся площадь.

Гостей праздника также ожидают салют и молодёжная дискотека.