Анкара, 12 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Турция, которая планирует купить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, готова применить их в случае необходимости. Об этом, как передает Hurriyet Daily News, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

«Мы (Турция) не будем просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища, — сказал глава государства. — Мы будем их использовать, если это будет необходимо».

Эрдоган также напомнил, что ЗРК С-400 являются оборонными системами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция настойчиво хочет приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400. На данный момент достигнута договорённость, что поставки комплексов будут осуществлены к концу 2019 г.

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