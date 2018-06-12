Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Главным событием Дня России в Санкт-Петербурге по уже сложившейся в последние годы традиции стал Международный фестиваль цветов. Именно вокруг него выстраивались все другие мероприятия, участниками и зрителями которых могли стать жители Петербурга и многочисленные туристы, съехавшиеся в город в сезон белых ночей и в преддверии чемпионата мира по футболу. Кстати, фестиваль в этот раз посвящен именно предстоящему «мундиалю».

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавый орел

Дарья Драй ИА REGNUM Пионы

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса из цветов

Фестиваль цветов начался еще 10 июня на площади Островского, где всем желающим дали возможность поучаствовать в создании цветочного панно под руководством профессиональных флористов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Александровском саду

В понедельник, 11 июня, по Невскому проспекту прошел «Парад цветов» в сопровождении военных оркестров. По главной городской магистрали проехала платформа «Мяч Будущего»: составленный из цветов большой мяч выразил идеи флористов по возможному будущему дизайну мячей футбольных чемпионатов. Затем на Дворцовой площади состоялся «Бал цветов» при участии ведущих оперных исполнителей Петербурга и Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов на Дворцовой

Сегодня, 12 июня, петербургский праздник цветов продолжился на главной городской площади и рядом с ней.

Так, в Александровском саду были представлены цветники, созданные лучшими мастерами петербургских садово-парковых предприятий. Композиции были посвящены отмечавшемуся недавно 315-летию Санкт-Петербурга, историческим символам города на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Александровском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Александровском саду

Как рассказали в городском комитете по благоустройству, для праздничного оформления Александровского сада использовано свыше 95 тысяч цветов, разместившихся на площади почти в 300 квадратных метров.

Среди представленных садовниками работ — живое полотно «Балерина», посвященное петербургскому балету, Ростральная колонна, Дворцовый мост, кораблик Адмиралтейства, характерный уличный фонарь. А цветник предприятия «Озеленитель» изобразил огни салюта.

«Цветники в Александровском саду продолжат радовать петербуржцев и гостей Северной столицы до поздней осени», — пообещали в комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Цветочный петух

Тем временем на Дворцовой площади развернул свои живые краски третий день Международного фестиваля цветов.

Здесь были представлены уникальные цветочные композиции: «Корабль» (в честь праздника Алые паруса), «Мост» (в честь знаменитых мостов Петербурга), «Галерея», «Торт», «Лес» и «Сад», сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Прекрасным дополнением для Фестиваля цветов на Дворцовой площади стало дефиле-шоу симфонических оркестров и концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». В финале цветочного праздника были объявлены имена победителей конкурса флористов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле-парад оркестров на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле-парад оркестров на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Баварские гости

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле-парад оркестров на Дворцовой

Наконец, на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт в честь Дня России. Одним из главных его участников стал Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления почетного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления почетного караула