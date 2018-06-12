Цветы и музыка оркестров: Петербург красочно отметил День России
Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Главным событием Дня России в Санкт-Петербурге по уже сложившейся в последние годы традиции стал Международный фестиваль цветов. Именно вокруг него выстраивались все другие мероприятия, участниками и зрителями которых могли стать жители Петербурга и многочисленные туристы, съехавшиеся в город в сезон белых ночей и в преддверии чемпионата мира по футболу. Кстати, фестиваль в этот раз посвящен именно предстоящему «мундиалю».
Фестиваль цветов начался еще 10 июня на площади Островского, где всем желающим дали возможность поучаствовать в создании цветочного панно под руководством профессиональных флористов.
В понедельник, 11 июня, по Невскому проспекту прошел «Парад цветов» в сопровождении военных оркестров. По главной городской магистрали проехала платформа «Мяч Будущего»: составленный из цветов большой мяч выразил идеи флористов по возможному будущему дизайну мячей футбольных чемпионатов. Затем на Дворцовой площади состоялся «Бал цветов» при участии ведущих оперных исполнителей Петербурга и Москвы.
Сегодня, 12 июня, петербургский праздник цветов продолжился на главной городской площади и рядом с ней.
Так, в Александровском саду были представлены цветники, созданные лучшими мастерами петербургских садово-парковых предприятий. Композиции были посвящены отмечавшемуся недавно 315-летию Санкт-Петербурга, историческим символам города на Неве.
Как рассказали в городском комитете по благоустройству, для праздничного оформления Александровского сада использовано свыше 95 тысяч цветов, разместившихся на площади почти в 300 квадратных метров.
Среди представленных садовниками работ — живое полотно «Балерина», посвященное петербургскому балету, Ростральная колонна, Дворцовый мост, кораблик Адмиралтейства, характерный уличный фонарь. А цветник предприятия «Озеленитель» изобразил огни салюта.
«Цветники в Александровском саду продолжат радовать петербуржцев и гостей Северной столицы до поздней осени», — пообещали в комитете по благоустройству.
Тем временем на Дворцовой площади развернул свои живые краски третий день Международного фестиваля цветов.
Здесь были представлены уникальные цветочные композиции: «Корабль» (в честь праздника Алые паруса), «Мост» (в честь знаменитых мостов Петербурга), «Галерея», «Торт», «Лес» и «Сад», сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Прекрасным дополнением для Фестиваля цветов на Дворцовой площади стало дефиле-шоу симфонических оркестров и концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». В финале цветочного праздника были объявлены имена победителей конкурса флористов.
Наконец, на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт в честь Дня России. Одним из главных его участников стал Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.