Дублин, 12 июня, 2018, 21:55 — ИА Регнум. В Ирландии состоится референдум по вопросу о декриминализации богохульства, сообщает 12 июня Reuters.

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В настоящее время данное явление считается противоречащим конституции, что характерно для Ирландии как одной из самых консервативных стран Евросоюза, что во многом связано с ее католицизмом.

Напомним, в мае 2018 года в стране прошел другой референдум, позволивший женщинам совершать аборты, что стало также необычным явлением для ЕС, где уже давно этот вопрос решен.