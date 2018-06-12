Степанакерт, 12 июня, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Азербайджан на линии соприкосновения с вооружёнными силами Нагорного Карабаха скапливает военную технику, кроме того наблюдается передвижение военной техники на разных участках линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Нагорного Карабаха. В нем также говорится, что всё это сопровождается пропагандистской активностью Баку.

Youtube.com / канал The NKR Army Channel Военная техника Азербайджана на линии соприкосновения с ВС Нагорного Карабаха

«В последнее время азербайджанская сторона демонстрирует заметную активность на информационном поле, что отражается в изобилии потоков дезинформации и пропагандистских видеороликов. Преследуя цель «представить как следует» внутренней и внешней аудитории «достижения» своих вооруженных сил, официальный Баку на днях во-первых ввел в обращение безосновательные сведения о якобы освобожденных 11 тысяч гектаров в нахиджеванском направлении, а затем выложил в интернет запись использования систем залпового огня «Полонез», а также оперативно-тактических ракетных комплексов LORA израильского производства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что передовые подразделения армии обороны Нагорного Карабаха внимательно следят за действиями противника и предпринимают все необходимые меры.

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Видеозапись минобороны Карабаха о передвижении военной техники Азербайджана на линии соприкосновения