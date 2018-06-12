Киев, 12 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter прокомментировал встречу главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове уже не является таким невозможным», — написал украинский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Сингапуре завершились первые переговоры президента США с лидером КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын достигли неких договорённостей, а затем подписали документ.

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