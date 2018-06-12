Москва, 12 июня, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Москва встретила День России сразу несколькими крупными флешмобами и памятными мероприятиями. Несмотря на непогоду, 12 июня к массовым запускам воздушных змеев, рисованию на асфальте и танцам под дождем присоединились тысячи жителей и гостей столицы, прибывающих в Россию к началу чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День России в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик из Перу

В 2018 году празднования Дня России в Москве превратились в кросскультурный праздник дружбы и спорта. Помимо старта фестивалей, ставших традиционными ярмарок и концерта на Красной площади, в столице организовали несколько крупных флешмобов, к которым присоединились болельщики из разных стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик из Уругвая

Дарья Антонова ИА REGNUM День России в этом году не похож на предыдущие годы

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик из Ирана

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Так, участники команды «Молодежка ОНФ» провели масштабную акцию «Россия — это мы». В предверии празднований общественники опросили известных представителей региона, узнав, что для них значит «Родина», а 12 июня предлагали прохожим изобразить на асфальте флаг России и добавить, что в слово «Родина» вкладывают они.

«Акция у нас прошла более чем в 60 субъектах Российской Федерации. В местах массового скопления людей, в парках и скверах мы предлагали прохожим нарисовать наш родной российский триколор и написать вокруг флага, а что для них значит Родина, этот праздник, какие ассоциации вызывает этот день. У кого семья, у кого дом, мир — многие называли именно эти понятия самыми близкими и важными», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента молодёжных проектов ОНФ Дмитрий Поцелуев.

Дарья Антонова ИА REGNUM День России в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM С российскими флагами не так много людей

В парке «Сокольники» 12 июня представители общественного движения Putin Team совместно с праздничным агентством «Лавка Чудес» предлагали посетителям раскрасить и запустить в небо собственного воздушного змея. По замыслу организаторов, стремление воздушного змея вверх символизировало стремление России к новым горизонтам развития. Примечательно, что если иным акциям неблагоприятный прогноз погоды мог помешать, то здесь сильный ветер стал союзником: в небо взмыли десятки разноцветных змеев.

«Мы получили много замечательных отзывов от гостей мероприятия. Опасений было несколько: что нам не повезет с погодой, что ранним утром ещё может не быть людей. Но люди сворачивали на нашу полянку, и дети с большим удовольствием играли с аниматорами и змеями, запускали их. Все очень радовались», — рассказали ИА REGNUM в «Лавке чудес».

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Аргентины

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Мексики

В Измайловском парке для встречи с крупными блогерами России собралось порядка 5 тыс. человек. Участники встречи присоединились к флешмобу, в ходе которого разукрасили огромный флаг России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из России

Вечером 12 июня на Красной площади прошёл традиционный праздничный концерт, где выступили известные исполнители и звёзды российской эстрады. Отметим, что вечером 13 июня на Красной площади также организуют гала-концерт в честь открытия чемпионата мира по футболу — 2018, и праздники плавно перетекут один в другой. Впрочем, для толп болельщиков, наводнивших столицу в последние дни перед началом мундиаля, праздник спорта и футбола уже начался: 12 июня гости России танцевали, пели и праздновали вместе с москвичами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцевальная площадка фестиваля «День России» на Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцевальная площадка фестиваля «День России» на Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Саудовской Аравии