Москва, 12 июня, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Москва встретила День России сразу несколькими крупными флешмобами и памятными мероприятиями. Несмотря на непогоду, 12 июня к массовым запускам воздушных змеев, рисованию на асфальте и танцам под дождем присоединились тысячи жителей и гостей столицы, прибывающих в Россию к началу чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
День России в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщик из Перу

В 2018 году празднования Дня России в Москве превратились в кросскультурный праздник дружбы и спорта. Помимо старта фестивалей, ставших традиционными ярмарок и концерта на Красной площади, в столице организовали несколько крупных флешмобов, к которым присоединились болельщики из разных стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщик из Уругвая
Дарья Антонова ИА REGNUM
День России в этом году не похож на предыдущие годы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщик из Ирана
Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщики из Мексики

Так, участники команды «Молодежка ОНФ» провели масштабную акцию «Россия — это мы». В предверии празднований общественники опросили известных представителей региона, узнав, что для них значит «Родина», а 12 июня предлагали прохожим изобразить на асфальте флаг России и добавить, что в слово «Родина» вкладывают они.

«Акция у нас прошла более чем в 60 субъектах Российской Федерации. В местах массового скопления людей, в парках и скверах мы предлагали прохожим нарисовать наш родной российский триколор и написать вокруг флага, а что для них значит Родина, этот праздник, какие ассоциации вызывает этот день. У кого семья, у кого дом, мир — многие называли именно эти понятия самыми близкими и важными», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента молодёжных проектов ОНФ Дмитрий Поцелуев.

Дарья Антонова ИА REGNUM
День России в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
С российскими флагами не так много людей

В парке «Сокольники» 12 июня представители общественного движения Putin Team совместно с праздничным агентством «Лавка Чудес» предлагали посетителям раскрасить и запустить в небо собственного воздушного змея. По замыслу организаторов, стремление воздушного змея вверх символизировало стремление России к новым горизонтам развития. Примечательно, что если иным акциям неблагоприятный прогноз погоды мог помешать, то здесь сильный ветер стал союзником: в небо взмыли десятки разноцветных змеев.

«Мы получили много замечательных отзывов от гостей мероприятия. Опасений было несколько: что нам не повезет с погодой, что ранним утром ещё может не быть людей. Но люди сворачивали на нашу полянку, и дети с большим удовольствием играли с аниматорами и змеями, запускали их. Все очень радовались», — рассказали ИА REGNUM в «Лавке чудес».

Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщики из Аргентины
Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщики из Мексики

В Измайловском парке для встречи с крупными блогерами России собралось порядка 5 тыс. человек. Участники встречи присоединились к флешмобу, в ходе которого разукрасили огромный флаг России.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщики из России

Вечером 12 июня на Красной площади прошёл традиционный праздничный концерт, где выступили известные исполнители и звёзды российской эстрады. Отметим, что вечером 13 июня на Красной площади также организуют гала-концерт в честь открытия чемпионата мира по футболу — 2018, и праздники плавно перетекут один в другой. Впрочем, для толп болельщиков, наводнивших столицу в последние дни перед началом мундиаля, праздник спорта и футбола уже начался: 12 июня гости России танцевали, пели и праздновали вместе с москвичами.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Танцевальная площадка фестиваля «День России» на Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Танцевальная площадка фестиваля «День России» на Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Болельщики из Саудовской Аравии
Дарья Антонова ИА REGNUM
Улица Ильинка вся заполнена болельщиками