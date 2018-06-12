Калининград, 12 июня, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Калининградский аэропорт «Храброво» сегодня, 12 июня, оказался обесточенным на несколько часов. По данным пресс-службы авиапредприятия, авария произошла из-за несанкционированных строительных работ.

Alan Levine Аэропорт

Строительная техника порвала кабель в районе очистных сооружений поселка Храброво. В результате в аэропорту с 11:00 и до 15:00 не работали онлайн-сервисы и системы регистрации.

Вот как описал неудобства один из пассажиров на своей странице в «Фейсбуке»:

"Спасибо гениям-строителям международного аэропорта «Храброво»! Уже третий час ожидаем регистрации на Анталию. Из-за отключения света в 10:00, как я понимаю, «упали» сервера и до сих пор ИС поднять не могут, судя по не работающим табло и регстойкам. Кампании, у которых есть представительства в нашем «чуде» регистрируют пассажиров сами. А турки и поляки не сподобились. Мы в Европе одним словом».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что аналогичный инцидент произошел 11 лет назад, когда экскаватор, ведший земельные работы рядом с аэропортом, оборвал кабель.

Отметим также, что коллапс в калининградском аэропорту случился за несколько дней до начала ЧМ-2018. Похожая история произошла на днях на польско-российской границе, где образовались многокилометровые пробки из-за того, у польских пограничников вышло из строя компьютерное оборудование.