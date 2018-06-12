Тель-Авив, Израиль, 12 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Власти Израиля предотвратили свыше 200 нападений благодаря активной работе спецслужб в социальных сетях, сообщает 12 июня Al Arabia.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Министр общественной безопасности еврейского государства Гилад Эрдан отметил, что благодаря работе с большими объемами информации в интернете, удалось значительно сократить случаи нападения на израильских военных.

Напомним, сложные отношения между Израилем и Палестиной, вызванные оккупацией еврейским государством ряда палестинских территорий, приводят к резко негативному отношению жителей этих территорий к израильским военным, что проявляется в множественных случаях нападений, как правило с холодным оружием.