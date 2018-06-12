Варшава, 12 июня, 2018, 20:50 — ИА Регнум. 12 июня на «Национальном стадионе» был разыгран контрольный товарищеский матч между национальными сборными Польши и Литвы, завершившийся крупной победой хозяев со счётом 4:0.

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На 19-й и 33-й минутах таранный форвард «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль и раздобыл команде комфортное преимущество — 2:0. На экваторе второго тайма нападающий «Сампдории» Давид Ковнацки довел счёт до разгромного — 3:0. Через 10 минут Якуб Блащиковски реализовал пенальти — 4:0.

Статистика матча (Польша/Литва)

Удары 13/9

Удары в створ 6/2

Владение 60%/40%

Фолы 10/13

Составы на матч:

Польша: Фабьянски, Енджейчик, Сионек, Беднарек, Берешиньски, Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Милик, Левандовски, Ковнацки.

Литва: Барткус, Гирдвайнис, Вайткунас, Янкаускас, Баравикас, Новиковас, Паулюс, Вербицкас, Воробьёвас, Чёрных, Шернас.

Главный арбитр матча: Кевин Блом.

Предупреждения: Гуральски — 46, Шернас — 53.

Голы: Левандовски 19 — 1:0, Левандовски 33 — 2:0, Ковнацки 72 — 3:0, Блащиковски 82 (пен) — 4:0.