Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Футболисты сборной Англии днем 12 июня прибыли в Санкт-Петербург и разместились на базе в поселке Репино в Курортном районе города, на берегу Финского залива. Вечером во вторник в «Пулково» также приземлился самолет с футболистами сборной Коста-Рики. Еще две сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу в России прибыли в Петербург ранее.

Håkan Dahlström

Тренироваться английская футбольная команда, пользующаяся повышенным вниманием болельщиков, будет на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

«Площадку специально реконструировали к чемпионату. На месте футбольного поля создали его современный аналог с дренажом, поливом и обогревом», — передает телеканал «Санкт-Петербург». Ранее сообщалось, что англичане потребовали возвести вокруг тренировочной площадки 6-метровый забор.

В первом матче группового этапа сборная Англии 18 июня сыграет в Волгограде с Тунисом. Затем англичан ждут игры Панамой (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгией (28 июня в Калининграде).

Тем временем футболисты из Коста-Рики заселились в гостиницу на территории «Экспофорума», где недавно проходил Петербургский международный экономический форум. Тренировочная база сборной Коста-Рики оборудована на стадионе «Олимпиец» в городе Павловск (Пушкинский район Санкт-Петербурга). «К ЧМ-2018 поле оснастили натуральным газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем», — отмечает городской телеканал.

Ранее в Петербург прибыла сборная Саудовской Аравии. Она отметилась на базе ФК «Зенит» в Удельном парке и провела открытую тренировку. В ближайшие дни сборная Южной Кореи займет для тренировок стадион «Спартак» в Ломоносове под Петербургом.

В Ленинградской области разместилась футбольная сборная Хорватии. Она уже провела первую открытую тренировку на стадионе «Рощино Арена».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.