Эскишехир, Турция, 12 июня, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана — Ильхам Алиев, Украины — Петр Порошенко премьер Болгарии Бойко Борисов, генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли сегодня, 12 июня, приняли участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).

tccb.gov.tr Открытие газопровода TANAP

Мероприятие, состоявшееся в турецком городе Эскишехир, лидеры Турции и Азербайджана назвали историческим.

«Сегодня мы предприняли исторический шаг для региона и стран», — сказал Эрдоган.

«Сдача в эксплуатацию TANAP — это доказательство братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Это наша победа. Мы пишем энергетическую историю 21-го века. TANAP — это проект сотрудничества и стабильности. Его реализация стала возможна благодаря совместной политической воле лидеров Азербайджана и Турции», — заявил в свою очередь Ильхам Алиев.

По мнению политического обозревателя ИА REGNUM Станислава Тарасова, если говорить о TANAP и ТАР как составных частях инициированного Азербайджаном «Южного газового коридора», то этот проект усилиями иных американских, европейских и бакинских политиков противопоставлялся российскому «Турецкому потоку», подавался в качестве чуть ли не единственной альтернативы российскому газу, гарантирующей «энергетическую безопасность Европы».

tccb.gov.tr Открытие газопровода TANAP

Однако ЮГК не может быть конкурентом для российского «Турецкого потока» по объективным причинам. Согласно данным американского издания Oil Price, в настоящее время более половины потребляемой в Евросоюзе энергии импортируется. Россия поставляет 37,4% природного газа, который получают страны-члены ЕС, из общего ежегодного объема в 600 млрд кубометров. По TANAP планируют отправлять около 13 млрд кубометров газа. Москва в сотрудничестве с Анкарой в настоящее время строит трубопровод «Турецкий поток», обходя Украину и другие транзитные страны.

Он состоит из двух ниток, мощность каждой из них — 15 млрд кубометров, одна нитка предназначена для турецкого рынка, а другая для европейского. Потребление природного газа в Турции составляет 50 млрд кубометров в год. 24−25 млрд обеспечивает Россия. Азербайджанские 16 млрд кубометров газа несопоставимы с российскими 193 млрд. Поэтому утверждать, что действия нового итальянского правительства в отношении отказа от TAP инициируются Москвой, нет оснований. Причины в чем-то ином, что требует тщательного анализа в международном и геополитическом контексте. Но главное тут, на наш взгляд, в том, что TANAP и TAP не решают проблемы энергетической безопасности Европы, а у Италии газовый рынок и без того уже давно диверсифицирован: она закупает топливо из большого числа источников — Алжира, Катара, Норвегии, Голландии, Ливии, наконец, из России.

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Напомним, что «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, предусматривает поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP через Грузию в Турцию, а затем в страны Европы, обходя тем самым Россию. По газопроводу TAP, газ планируется доставлять до Италии через Грецию, Болгарию и Албанию. Кроме того, предполагается расширение газопровода Баку — Тбилиси — Эрзерум.

Акционерами проекта TANAP являются азербайджанский энергетический концерн SOCAR (58%), турецкий BOTAS (30%) и британский BP (12%).

Акционерами ТАР являются: BP — 20%, SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана) — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagás — 16%, Axpo — 5%.

29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа «Южного газового коридора».