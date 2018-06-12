Кострома, 12 июня, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Дождь и ветер не смогли испортить костромичам праздничное настроение. День России горожане отметили серией мероприятий, в том числе полумарафоном, танцами, концертом. В 22−00 праздник завершится фейерверком, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Одна из финалисток полумарафона

Григорий Михайлов ИА REGNUM Концерт на центральной площади Костромы

По оценке областной администрации, на центральной площади города собралось около 5 000 человек. В Костроме работало несколько праздничных площадок, на которых проходили выставки, концерты и спортивные мероприятия.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Дети играют в большие шашки

Наиболее крупным событием стал полумарафон «Здорово, Кострома!». Забеги прошли по 5 маршрутам (21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м и 300 м) проложенным через центральную часть города.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Полумарафон. Фото перед стартом

Как сообщают организаторы, в мероприятии участвовало 1289 человек. Быстрее всех 21,1 км пробежал Виталий Логинов (01:10:52). Среди женщин первой оказалась Оксана Хохлова (01:29:39).