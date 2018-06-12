Бег под дождем: Кострома отметила День России
Кострома, 12 июня, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Дождь и ветер не смогли испортить костромичам праздничное настроение. День России горожане отметили серией мероприятий, в том числе полумарафоном, танцами, концертом. В 22−00 праздник завершится фейерверком, передает корреспондент ИА REGNUM.
По оценке областной администрации, на центральной площади города собралось около 5 000 человек. В Костроме работало несколько праздничных площадок, на которых проходили выставки, концерты и спортивные мероприятия.
Наиболее крупным событием стал полумарафон «Здорово, Кострома!». Забеги прошли по 5 маршрутам (21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м и 300 м) проложенным через центральную часть города.
Как сообщают организаторы, в мероприятии участвовало 1289 человек. Быстрее всех 21,1 км пробежал Виталий Логинов (01:10:52). Среди женщин первой оказалась Оксана Хохлова (01:29:39).