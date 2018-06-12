Москва, 12 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. На западе Москвы столкнулись сразу три транспортных средства. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

NettoFigueiredo ДТП

ДТП произошло во вторник, 12 июня, на пересечении Кутузовского проспекта с ул. Минская.

По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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