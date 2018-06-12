Одесса, Украина, 12 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Депутаты Одесского областного совета утвердили решение о сложении депутатского мандата советника президента Украины Марии Гайдар. Соответствующее решение поддержали более 50 депутатов. Об этом сообщает издание «Думская».

Цитата из м∕ф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

"Одесский облсовет досрочно прекратил депутатские полномочия экс-россиянки», — передает вещатель.

Отмечается, что место Гайдар в облсовете Одессы займет генеральный директор медиа-холдинга «Думская» Юрий Басюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня текущего года политик Мария Гайдар написала заявление о сложении полномочий депутата.

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