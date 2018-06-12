Брянск, 12 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Брянск 12 июня поддержал акцию «Моя — Россия». Активисты регионального отделения ОНФ и движения «Молодежка ОНФ» провели флешмоб под песню «Россия, мы дети твои». Активисты молодежного движения, которые также занимают черлидингом, выполнили акробатические фигуры. Из него получилось слово «Россия». Увидеть акробатическое представление смогли все жители, которые пришли на площадь Партизан.

Bryanskobl.ru День России в Брянске

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, в построении слова «Россия» приняли участие семь девушек, которые занимаются чирлидингом. Всего в праздничных мероприятиях, организованных ОНФ, приняли участие, по предварительной оценке, около 1,5 тыс. человек.

«Главный посыл — подчеркнуть, что наша Россия — очень молодая страна, такая же энергичная, как эти девчонки, что все у нее впереди: и новые победы, и новые свершения», — сказал представитель ОНФ.

Помимо этого во время празднования в Брянске был развернут огромный флаг России, также прошли выступления творческих коллективов.

Напомним, 12 июня в регионах проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Среди них — конкурс на самое лучшее и креативное построение слова «Россия».

В Брянске также в этот день состоялся гала-концерт международного фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод». Фестиваль проходил в Брянской области с 10 по 12 июня. Уже в пятый раз он собрал самые интересные коллективы из разных уголков Белоруссии, Казахстана, России и Украины.