Москва, 14 июня, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Переговоры — поле борьбы государств за свои интересы, этот процесс никогда не затихает и затрагивает весь круг предыдущих соглашений, какие-то раньше, какие-то позже. Как это правило выполняется в отношении нынешнего противостояния российского «Газпрома» и Еврокомиссии, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Определение цены тех или иных уступок для каждой из договаривающихся сторон это только первый этап при оценке тех или иных соглашений. Самого по себе знания «веса» уступки или приобретения как таковых совершенно недостаточно, потому что существуют они не сами по себе, а во временном контексте развивающихся отношений сторон. Так и событие, выставленное либеральными СМИ как проигрыш пятилетней борьбы «Газпрома» за цены на газ для Европы, в действительности является его выигрышем. Ведь за тактическую уступку в цене «Газпром» обеспечил себе крупный стратегический прорыв.

Теперь европейские партнеры не будут вставлять палки в колеса двум крайне важным проектам — «Северному потоку» и «Турецкому потоку», которые позволят российскому газу еще надежнее удерживать свое место на европейском рынке. Так небольшая уступка в количестве оборачивается крупным преимуществом в качестве.

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