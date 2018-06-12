Анкара, 12 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» не является коммерческим проектом. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии запуска газопровода TANAP в Турции.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Кое-кто считает («Северный поток — 2») это коммерческим проектом, а на самом деле это геополитический проект чистой воды, — сказал украинской лидер. — Ничего не имеет общего с энергетическим снабжением, диверсификацией».

Напомним, 12 июня президент Украины Порошенко прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» является проектом магистрального газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Протяжённость газопровода составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против реализации проекта, так как боится лишиться прибыли с прокачки по своей территории российского голубого топлива.

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