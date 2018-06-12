Орел, 12 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В День России в администрации Орловской области прошла церемония вручения паспортов юным жителям области. Участие в ней приняли врио губернатора Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства, Почетные граждане Орловской области, представители общественных объединений, сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

Пресс-служба администрации Орловской области Юные граждане России

«Наша страна — великая и сильная держава. Ее главной опорой всегда были и остаются люди, которые живут на необъятных просторах Родины, любят наше Отечество, своим трудом создают основу могущества государства», — обратился Андрей Клычков к присутствующим. «Под руководством президента Владимира Владимировича Путина мы уверенно идем вперед, отвечая на все вызовы и угрозы. Убежден, вместе сделаем все, чтобы регион стал современным, благоустроенным, комфортным для жизни. Обеспечим устойчивое развитие области, повышение уровня жизни, создание комфортной среды» — отметил чиновник.

«Получая главный государственный документ, вы становитесь частью великой созидательной силы — многонационального российского народа. Это высокое доверие предстоит оправдывать своими делами, преданностью стране. Родина видит в каждом из вас надежных защитников, патриотов, достойных продолжателей великих традиций русского мира», — обратился глава региона к юным орловцам.

Пресс-служба администрации Орловской области Орловские школьники

Паспорта из рук Андрея Клычкова в этот день получили 15 человек. Среди них отличники учебы, подростки, добившиеся успеха в спорте и творчестве, воспитанники Некрасовской школы-интерната.

Как уже сообщалось ИА REGNUM, по решению врио губернатора в связи с дорожно-транспортным происшествием, случившимся 10 июня в Орловском районе, в регионе отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России.