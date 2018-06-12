Токио, 13 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Исправляя провалы в экономике, допущенные предыдущим японским правительством, премьер Синдзо Абэ сумел добиться высокого рейтинга для себя и своей Либерально-Демократической партии. Почему же впоследствии этот рейтинг стал неуклонно падать, достигнув ныне катастрофических показателей? О причинах, которые завели нынешнее японское правительство и возглавляющего его премьер-министра в сложную ситуацию, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Использовав удачную для себя ситуацию, сложившуюся на съезде правящей партии ЛДП, Синдзо Абэ добился принятия нового правила выдвижения в председатели и, соответственно, в премьер-министры. Ранее эта возможность была ограничена только одним сроком, но теперь принято решение о возможности переизбрания до трех сроков. Теоретически это позволило бы Синдзо Абэ оставаться премьер-министром до 2021 года, но такую возможность ставят под сомнение все разрастающиеся скандалы коррупционного свойства.

Доброе имя нынешнего японского премьера оказалось под сомнением. Этому «поспособствовали» и члены его кабинета, которые оказались замешаны не только в финансовых махинациях, но и в правонарушениях сексуального характера. Так что шансов на переизбрание у Синдзо Абэ становится все меньше. Кто же из претендентов сможет составить ему достаточную конкуренцию?

Читайте подробности в статье Япония: состоится ли третий премьерский срок Синдзо Абэ? и других материалах Анатолия Кошкина по японской политике.