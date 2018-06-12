Яркий взлет и постыдное падение рейтинга Синдзо Абэ
Токио, 13 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Исправляя провалы в экономике, допущенные предыдущим японским правительством, премьер Синдзо Абэ сумел добиться высокого рейтинга для себя и своей Либерально-Демократической партии. Почему же впоследствии этот рейтинг стал неуклонно падать, достигнув ныне катастрофических показателей? О причинах, которые завели нынешнее японское правительство и возглавляющего его премьер-министра в сложную ситуацию, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Использовав удачную для себя ситуацию, сложившуюся на съезде правящей партии ЛДП, Синдзо Абэ добился принятия нового правила выдвижения в председатели и, соответственно, в премьер-министры. Ранее эта возможность была ограничена только одним сроком, но теперь принято решение о возможности переизбрания до трех сроков. Теоретически это позволило бы Синдзо Абэ оставаться премьер-министром до 2021 года, но такую возможность ставят под сомнение все разрастающиеся скандалы коррупционного свойства.
Доброе имя нынешнего японского премьера оказалось под сомнением. Этому «поспособствовали» и члены его кабинета, которые оказались замешаны не только в финансовых махинациях, но и в правонарушениях сексуального характера. Так что шансов на переизбрание у Синдзо Абэ становится все меньше. Кто же из претендентов сможет составить ему достаточную конкуренцию?
Читайте подробности в статье Япония: состоится ли третий премьерский срок Синдзо Абэ? и других материалах Анатолия Кошкина по японской политике.