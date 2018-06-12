Луганск, 12 июня, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Группа военнослужащих подразделений специального назначения Украины, имеющие военную форму российского образца, прибыли в населенный пункт Счастье 9−10 июня. Об этом сообщил на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре» официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, ссылаясь на заявления местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в ЛНР ожидают провокаций со стороны украинских спецназовцев, направленных на обвинение властей республики и российских военнослужащих в «терактах и актах насилия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Минские соглашения предписывают Киеву и республикам Донбасса прекратить огонь, отвести от линии фронта тяжелую технику и начать переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Однако Киев намеренно саботирует соглашения, не выполняя ни одно из условий, при этом обвиняя во всем противоположную сторону.

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