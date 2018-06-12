Ереван, 12 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Министр труда и социальных вопросов Армения Мане Тандилян подала заявление об уходе с поста. Причиной ее заявления стало решение правительства о принятии пенсионной реформы, которая вступит в силу с 1 июля.

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Действующему правительству желаю множество успехов и дальновидности — во благо демократической Армении. Учитывая то обстоятельство, что я стала членом правительства в качестве члена партии «Светлая Армения», я прекращаю также членство в партии, уверенно поддерживать своих товарищей в построении светлой Армении», — написала министр в соцсетях.

С июля в Армении будет действовать система накопительной пенсии, согласно которой в пенсионные фонды (иностранные) будут отчисляться 10% от заработной платы, из которых 7,5% будет предоставлять за граждан правительство. Министр предлагала отложить пенсионную реформу на год, в течение которого реформа должны была быть пересмотрена.

Тандилян с 2013 года, когда стала готовиться реформа еще правительством премьер-министра Тиграна Саркисяна, активно выступала против нее. Ее позиция заключается в необходимости добровольного участия в системе накопительной пенсии, поскольку обязательный компонент, по мнению Тандилян, ограничивает граждан в выборе и возможности управления своим имуществом. Правительство пошло на компромисс, изменив соотношение участия граждан и государства в 5/5 процентов на 2,5/7,5 процентов.

Не только министр выступает принципиально против этой системы, но и участвующие в правительстве АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Министр экономического развития Арцвик Минасян (от АРФД) отметил, что обязательный элемент накопительной системы в ближайшем будущем станет предметом обсуждения с точки зрения его соответствия Конституции. Аналогичную точку зрения выражают и представители «Царукян», считая принудительный компонент антиконституционным.

Глава парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян заявил журналистам, что правительство является коллегиальным органом, а не подписывается под решением одного человека. Он заявил, что партия будет бороться за сокращение широких полномочий премьер-министра.