Оренбург, 12 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В Оренбурге на главной улице города — Советской, и набережной Урала сегодня, 12 июня, в честь Дня России развернули развлекательные площадки. Для детей организовали батуты, миниавтомобили, тиры. Детворе бесплатно раздавали сахарную вату. Напротив областного кукольного театра выступали уличные актёры, а возле корпуса медакадемии играл оркестр. Горожане оценили игру музыкантов, пустившись в пляс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова На праздник — с государственным символом

Наталья Хомутова Возле медакадемии играл оркестр

Наталья Хомутова Танцы под оркестр

Наталья Хомутова Выступление местных творческих коллективов у памятника первой учительнице

Наталья Хомутова Ростовые куклы вызывали восторг у детворы

На пешеходной улице проходили спортивные состязания, пенсионеры за столиками играми в шашки. Кучер предлагал прокатиться в волшебной карете. Возле памятника первой учительнице выступали местные детские творческие коллективы, а мастера развернули свои выставки декоративно-прикладного творчества: куклы, бусы, мыло, гончарные изделия ручной работы.

Наталья Хомутова По главной улице горожан возили в сказочной карете

Наталья Хомутова Ходулисты на празднике

Главное действо в честь праздника развернулось на сцене возле музея истории Оренбурга. Тысячи жителей и гостей города устремились в эту часть Набережной. Поздравления с Днём России прозвучали от губернатора Юрия Берга, спикера заксобрания Сергея Грачёва, лидера регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Димова.

«Оренбуржье было и остается опорным краем Российского государства. Наш многонациональный народ никогда не пасовал перед трудностями. И сегодня наша сплоченность, созидательный труд, мудрость и сила воли служат основой дальнейшего движения вперед, способны противодействовать всем современным вызовам. Уметь ценить прошлое, сохранять преемственность, активно участвовать в решении общих задач — в этом залог настоящих и будущих успехов. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, согласия и благополучия! Успехов и процветания нашей любимой России», — глава Оренбуржья.

Одним из центральных событий праздника стало вручение паспортов юным гражданам России.

Наталья Хомутова Горожан и гостей города поздравил губернатор Юрий Берг

Наталья Хомутова Главные мероприятия в честь Дня России проходили на сцене у музея истории Оренбурга

Наталья Хомутова В праздничных мероприятиях задействованы волонтёры