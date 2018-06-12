Калуга, 12 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. С флэш-моба «Я — Россия», организованном активистами молодежных общественных объединений и студентами профессиональных образовательных учреждений, стартовали 12 июня на Театральной площади Калуги праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов вручил юным калужанам паспорта граждан РФ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, торжества продолжил митинг, объединивший представителей областного и городского руководства, регионального парламента, партийных, общественных и молодежных организаций, трудовые коллективы и жителей города.

Поздравляя калужан, губернатор области Анатолий Артамонов назвал День России главным государственным праздником страны, символом гражданского мира, национального единения и ответственности за настоящее и будущее Родины.

Глава региона подчеркнул, что калужане причастны к этому празднику в большей степени: «Калужская земля — та территория, на которой ковалась будущая российская история. Все войны, в которых мы победили: и война с Наполеоном, и Великая Отечественная война 1941−1945 годов, проходили здесь. С завершением Великого стояния на Угре на калужской земле были заложены основы новой российской государственности».

В этот же день на Театральной площади губернатор Анатолий Артамонов вручил юным калужанам паспорта граждан Российской Федерации. Данное событие традиционно проходит в период празднования Дня России в рамках ежегодной акции «Мы — граждане России!».

Вечером в Калуге состоится праздничный концерт, посвященный Дню России. В программе — сцены из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» в исполнении народного артиста Российской Федерации Евгения Князева, а также выступления творческих коллективов.

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