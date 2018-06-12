Калуга торжественно отмечает День России
Калуга, 12 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. С флэш-моба «Я — Россия», организованном активистами молодежных общественных объединений и студентами профессиональных образовательных учреждений, стартовали 12 июня на Театральной площади Калуги праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, торжества продолжил митинг, объединивший представителей областного и городского руководства, регионального парламента, партийных, общественных и молодежных организаций, трудовые коллективы и жителей города.
Поздравляя калужан, губернатор области Анатолий Артамонов назвал День России главным государственным праздником страны, символом гражданского мира, национального единения и ответственности за настоящее и будущее Родины.
Глава региона подчеркнул, что калужане причастны к этому празднику в большей степени: «Калужская земля — та территория, на которой ковалась будущая российская история. Все войны, в которых мы победили: и война с Наполеоном, и Великая Отечественная война 1941−1945 годов, проходили здесь. С завершением Великого стояния на Угре на калужской земле были заложены основы новой российской государственности».
В этот же день на Театральной площади губернатор Анатолий Артамонов вручил юным калужанам паспорта граждан Российской Федерации. Данное событие традиционно проходит в период празднования Дня России в рамках ежегодной акции «Мы — граждане России!».
Вечером в Калуге состоится праздничный концерт, посвященный Дню России. В программе — сцены из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» в исполнении народного артиста Российской Федерации Евгения Князева, а также выступления творческих коллективов.
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