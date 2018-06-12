Санкт-Петербург, 12 июня, 2018, 19:09 — ИА Регнум. В Петербурге в день общенационального праздника 12 июня состоялся праздничный флешмоб «Моя Россия». Его организаторами стали молодежные активисты петербургского филиала Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Хештег #моястрана

Они построили из воздушных шаров большую композицию в форме слова «Россия» и пронесли ее по основным знаковым местам Северной столицы. Корреспондент ИА REGNUM застал флешмоб на Дворцовой площади.

Сфотографироваться с объемной воздушной конструкцией и ручными транспарантами мог любой желающий, чтобы потом выложить кадр в соцсетях с хештегами #моястрана и #онфвмоемрегионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина на самокате на фоне флешмоба

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный флешмоб «Моя Россия»

Жители Петербурга и многочисленные гости города, которых особенно много в сезон белых ночей, охотно воспользовались возможностью отметить этот день на своих страницах и в блогах с помощью ребят из ОНФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Хештег #моястрана на Дворцовой площади