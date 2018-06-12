Дамаск, 12 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удары по жилым домам в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По их данным, взрывы прогремели в деревне Телль эш-Шаир. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли 12 мирных жителей.

Другие подробности пока не приводятся.

6 июня 2018 г. заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил журналистам, что продолжавшаяся с 6 июня по 17 октября прошлого года военная «операция» под руководством США привела к тому, что сирийский город Ракка был стерт с лица земли.

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