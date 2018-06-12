Воронеж, 12 июня, 2018, 18:48 — ИА Регнум. 12 июня, в День России, в правительстве Воронежской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам области, в которой принял участие врио губернатора Александр Гусев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии также участвовали председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, начальник ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев, врио руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Вручение паспортов

Приветствуя участников церемонии, Александр Гусев поздравил всех с государственным праздником — Днем России, а также Днем образования Воронежской области, который будет отмечаться завтра, 13 июня.

«12 июня мы по традиции вручаем паспорта юным воронежцам. Этот год не исключение. Сегодня вы сможете формализовать свое право быть гражданином Российской Федерации. Но паспорт дает нам не только права. Он накладывает обязанности. И мне очень хотелось бы, чтобы вы были достойными гражданами своей страны, знали и чтили законы нашего государства. Я уверен, что каждый из вас сможет найти свой правильный жизненный путь, будет любить нашу великую Россию, нашу малую родину — Воронежскую область и сумеет реализоваться и как личность, и как гражданин. Я вам желаю добра, благополучия и успехов в вашей долгой и счастливой жизни!» — сказал Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Александр Гусев и председатель областной Думы Владимир Нетесов

Перед тем, как вручить паспорта, глава региона напомнил, что в ноябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин своим Указом утвердил порядок принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Александр Гусев отметил, что эта процедура не является обязательной для тех, кто собрался в зале. «Но мы вам предлагаем сегодня, в этот торжественный день получения паспорта гражданина Российской Федерации, такую присягу принести», — обратился врио губернатора к юношам и девушкам.

Текст зачитала одна из участниц церемонии Лилия Башлыкова, и все ребята торжественно поклялись «соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Юные воронежцы

Всего из рук главы региона свои первые паспорта получили 19 человек. Кроме того, за активное участие в мероприятиях Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и высокие военно-спортивные показатели знаком Юнармейской доблести II степени была награждена Анна Цухаева.

В завершение Александр Гусев выразил надежду, что для ребят сегодняшний день станет не просто праздничным, но очень запоминающимся, и они достойно пронесут по жизни звание гражданина Российской Федерации.