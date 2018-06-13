Улан-Батор, 13 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Монголия, обладающая статусом наблюдателя в организации ШОС, обсуждает в парламенте возможность получения полноправного членства в этой организации. Какие плюсы и минусы видят монгольские эксперты в такой перспективе, рассказывает автор ИА REGNUM Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ.

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Монгольские эксперты в один голос указывают на возможную экономическую выгоду от вступления страны в ШОС, укрепление дружбы как с Россией, так и с Китаем, усиление обороноспособности. Но также единодушны они и в том смысле, что вступление в ШОС может уменьшить поле маневра для монгольской внешней политики. С таким подходом к проблеме согласны такие крупные специалисты, как директор Геополитического института Монголии Жалбуугийн Чойнхор и исследователь Института международных исследований Академии наук Монголии Ихбаярын Энхболд.

Тем не менее инициативу о вступлении в ШОС уже выдвинул президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, а лидер правящей политической Национальной трудовой партии Бадрахын Найдалаа призвал к проведению всенародного референдума по этому вопросу.

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