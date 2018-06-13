Пекин, 13 июня, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Новое изделие китайского военного авиапрома, информация о котором выложена в свободный доступ, впечатляет своими характеристиками. Неужели Китаю удалось обогнать Россию и США в деле создания ударного гиперзвукового беспилотника, обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Sinaimg.cn Прототип китайского сверхзвукового беспилотника «Тёмный меч» (Anjian, Dark Sword)

Прежде всего следует разобраться, какие задачи мог бы решать китайский «Темный меч» (Anjian, Dark Sword). Для разведки сверхзвуковой аппарат неудобен — нет у него достаточной скрытности, а для нанесения удара по противнику такой беспилотник, напоминающий истребитель без экипажа, должен уметь принимать решения самостоятельно. Скорость слишком велика, да и возможности по глушению или перехвату канала управления со счетов сбрасывать не следует. Да и расстояния, на которых было бы эффективно использование изделий, подобных китайскому «Темному мечу», тоже препятствуют устойчивому внешнему управлению.

Вот здесь и коренится вопрос, на который пока ответ получить затруднительно — обеспечен ли этот действительно впечатляющий по аэродинамике китайский сверхзвуковой БПЛА достаточно чувствительными «глазами» и, что важнее, электронным «мозгом»? А предположение, что Китай «на целый корпус» обогнал все другие страны в этой области, весьма сомнительно. Так что доля скепсиса при оценке возможностей китайской новинки просто необходима.

Читайте подробности: Китай первым в мире создаст сверхзвуковой и маневренный беспилотник?

Рекомендуем также другие публикации Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.