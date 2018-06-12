Майкоп, 12 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. 12 июня в городском парке Майкопа состоялись мероприятия, приуроченные к празднику — Дню России. Кульминацией торжества стали вручение паспортов юным гражданам России и концерт-митинг «Вместе мы — Россия!».

Adygheya.ru

В праздничных мероприятиях принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Обращаясь к жителям и гостям республики, глава региона отметил, что дата 12 июня прочно вошла в историю нашей страны как начало нового этапа развития российской государственности.

«Уже не одно десятилетие День России служит для нас символом общей ответственности за настоящее и будущее страны, преданности традициям патриотизма и гражданственности. То есть тем ценностям, которые объединяют наш многонациональный народ, которые позволяют реализовывать огромный потенциал Родины, создавать прочную основу для процветания страны и будущих поколений», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что среди поставленных стратегических задач президентом РоссииВладимиром Путиным стоит вопрос о единстве российского общества и его возможности ответить на любой вызов продиктованный изменениями в мире. Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что только сохранив единство и сплоченность возможно достичь поставленных целей и много сделать для развития Адыгеи и России.

В продолжение мероприятия 12 школьников, добившихся отличных результатов в учебе, получили главный документ в своей жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Вручая паспорта, глава Адыгеи пожелал ребятам быть целеустремленными и достичь в жизни ярких и серьезных результатов.

К поздравлениям главы Адыгеи также присоединились: председатель Госсовета-Хасэ РАВладимир Нарожный, член Общественной палаты РФ Исхак Машбаши мэр Майкопа Андрей Гетманов.

Отметим, что в праздничных мероприятиях приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти республики, представители общественных объединений и широкая общественность.

В концертной программе прозвучали песни в исполнении артистов государственного ансамбля народной песни «Исламей», госфилармонии РА, эстрадного ансамбля «Оштен», солистов оркестра русских народных инструментов «Русская удаль» и других исполнителей. Зрители смогли также увидеть хореографические номера лучших творческих коллективов республики.