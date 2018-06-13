Мадрид, 13 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Отставка правоцентристского правительства в Испании и его замена на социалистический кабинет Педро Санчеса многим кажется удивительной, но в действительности не является сюрпризом. Почему тем не менее политическая победа Санчеса может оказаться непрочной, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Действительно, за постфранкистскую историю Испании впервые сложилось столь политически слабое правительство. Казалось бы, в число ведущих министров вошли очень опытные люди, например, бывшая уже министром культуры Кармен Кальво, ныне вице-премьер и министр равенства, а также Жозеп Борель — министр иностранных дел и сотрудничества, бывший председатель Европарламента.

Однако в новый Совет министров не приглашены прочие оппозиционеры, только сами социалисты и близкие к ним независимые. Более того, в 2016 году в Испании прошли выборы, на которых социалисты набрали только 22,7% голосов. Сформированное же ныне «антирахоевское большинство» ситуативно, а программа Санчеса, по мнению ряда испанских политологов, скромна и не очень конкретна (он и сам называет ее «умеренной, реалистичной и консенсусной»).

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