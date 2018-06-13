Киев, 13 июня, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Эти слова выдают как отношение украинского президента к современным технологиям, так и невежество его в вопросах Церкви. Сравнивая одно с другим, Порошенко, видимо, полагает, что жизнь Церкви сравни такому скоплению людей, которые существуют в пространстве лайков, репостов и банов, переводя на другой язык — пиара и контроля за инакомыслием. Но суть порошенковского посыла состоит в том, что если б у интернета был директор, и его цели были бы схожи с целями Порошенко, самым эффективным путем для их достижения было бы объединение всех соцсетей в одну. Которую потом можно было бы контролировать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Поэтому президентская поддержка церковных раскольников идет от утилитарного отношения к предмету, от его представления об идеальной православной Церкви на Украине — то есть единственной в стране, русофобской, контролируемой властью и следующей заповедям майдана. А от христианства в ней вполне достаточно оставить набор молитв.

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